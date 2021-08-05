Пушкина получила в дар от Российского фонда культуры свыше двухсот изданий в рамках программной деятельности по пополнению библиотечных фондов

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Среди переданных в дар книг представлены произведения классиков русской и зарубежной литературы, научно-популярные, историко-краеведческие издания, книги из серии non-fiction.Книги могут быть интересны как широкому кругу читателей, так и специалистам по изучению истории, живописи, литературы. Так, например, литературно-художественный альбом «Герои Гончарова в иллюстрациях русских художников» объединяет в себе сразу два вида классического искусства, где персонажи романов «Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история» и книги очерков «Фрегат «Паллада» предстают перед нами в интерпретации выдающихся мастеров живописи – Дмитрия Архангельского, Павла Пузыревского, Петра Панина, Михаила Козьмина, Бориса Склярука, Давида Боровского, Ильи Глазунова, Юрия Игнатьева, Петра Пинкисевича и других.Несомненно, внимание читателей привлечет красочное, великолепно иллюстрированное издание произведений одного из выдающихся историков дореволюционной России Сергея Михайловича Соловьева. Собрание его сочинений «История России с древнейших времен» вызовет в детях живой интерес к школьному предмету истории, поможет лучше разобраться в ходе важнейших событий в жизни нашей страны. Отличным подспорьем в изучении истории станут подарочные энциклопедические издания, посвященные великим российским полководцам, а также книги современных популярных авторов-политологов, повествующие о малоизвестных фактах самых громких военных событий.Отдельно хочется отметить подарочные издания книг С.В. Михалкова: «Славься, Отечество!» (об истории создания Государственного гимна), «Стихи о войне» (с фотографиями военных лет) и прекрасно иллюстрированные «Басни».Настоящим бестселлером среди детей и подростков стали книги американки Рейчел Рене Рассел – автора нашумевшей серии дневников девочки Никки. О невероятных приключениях «неудачницы с большой буквы» будет интересно почитать всем. А внимание старших школьников и студентов, безусловно, привлекут популярные сейчас так называемые графические романы и новеллы. Одна из них создана по повести Н.М Карамзина «Бедная Лиза» творческой группой подростков и молодежи от 14 до 20 лет, а также известным художником Павлом Клементьевым.В период ограничения передвижений особый интерес представляет шеститомный сборник сочинений, путевых заметок и дневников выдающегося русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая.Пушкинская библиотека сердечно благодарит Российский фонд культуры за щедрый подарок и приглашает читателей ознакомиться с новым поступлением интересной литературы.