В Москве впервые состоится финал чемпионата мира по программированию

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Одна из задач события – повысить интерес молодежи к IT-специальностям и расширить спрос на российские продукты и решения в области информационно-коммуникационных технологий, что согласуется с целями национальной программы «Цифровая экономика».Open Source станет одной их центральных тем публичной программы финала чемпионата. Это, по мнению замглавы Минцифры России Максима Паршина, поспособствует развитию Open Source-сообщества программистов и популяризации данного направления в России.Президент ICPC Foundation, исполнительный директор ICPC, профессор Уильям Б. Паучер отметил, что финал ICPC в Москве, представив со всего мира самых ярких студентов, станет выдающимся событием. По его словам, чемпионат ICPC, вдохновляя молодое поколение IT-профессионалов и открывая новые возможности для следующих поколений, готовит их к управлению миром будущего.