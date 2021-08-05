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Передвижной прививочный пункт на базе рельсового автобуса начал курсировать в Саратовской области

Новости


В Саратовской области начал курсировать передвижной прививочный пункт, сформированный на базе специального рельсового автобуса.

Он предназначен для проведения вакцинации железнодорожников и членов их семей от новой коронавирусной инфекции.

В прививочную бригаду входят врач-терапевт и медицинская сестра клинической больницы «РЖД-Медицина» города Саратова. В вагоне есть всё необходимое для хранения медикаментов, проведения первичного осмотра и вакцинации.

В первый день курсирования спецсостав сделал остановки в Ершове, Красном Куте и Озинках. До конца текущей недели передвижной прививочный пункт доедет до Балаково, Пугачева, Аткарска, Багаевки, Екатериновки, Сенного и ряда других населённых пунктов в Саратовской области.
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