Пройдет масштабная реорганизация налоговых органов в Саратовской области

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B рамках повышения эффективности налогового администрирования и оптимизации системы управления и структуры территориальных налоговых органов УФНС России по Саратовской области проводятся мероприятия по реорганизации налоговых органов региона путем укрупнения малочисленных инспекций. Реорганизация проводится в соответствии с приказами ФНС России от 16.02.2021 № ЕД-7-12/303@ «О проведении мероприятий по модернизации организационной структуры Федеральной налоговой службы» и от 24.05.2021 № ЕД-7-4/516 «О структуре Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области».Решение вопроса о реорганизации территориальных налоговых органов Саратовской области относится к компетенции ФНС России.Реорганизации подлежат:- ИФНС России по Октябрьскому району г. Саратова путем присоединения к Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области (г. Саратов).- ИФНС России по Фрунзенскому району г. Саратова путем присоединения к ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова.ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова с 20 сентября подлежит переименованию в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Саратовской области.Долговой центр (Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области) укрупняется в связи с расширением функционала.С 20 сентября Долговой центр выполняет функции: свод и анализ информации о состоянии задолженности по Саратовской области, применение мер взыскания по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, применение мер взыскания по физическим лицам (ст. 69, 70, 48 НК РФ) зачеты и возвраты, уточнение платежей, инициирование процедур банкротства, привлечение лиц административной ответственности (ч. 5, 5.1 ст. 14.13 КоАП РФ) и внесудебного банкротства граждан, сопровождение процедур банкротства, включение требований в реестр требований кредиторов.С 20 сентября выделяется из состава Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области Единый центр регистрации (Межрайонная ИФНС России № 22 по Саратовской области).Для оперативного решения вопросов налогового: администрирования, граждане Саратовской области имеют возможность:Обратиться в устной форме по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России: 8(800)222-22-22, где всегда внимательно выслушают и представят всю информацию по существу вопроса. Единый Контакт-центр ФНС России действует на всей территории Российской Федерации. В соответствии с приказом ФНС России от 30.04.2015 № СА-7-17/180@ Единому Контакт-центру делегированы полномочия по бесплатному телефонному информированию налогоплательщиков. Предоставление услуги по бесплатному телефонному информированию налогоплательщиков осуществляется ежедневно: по понедельникам и средам с 09.00 до 18.00, по вторникам и четвергам с 09.00 до 20.00, по пятницам с 09.00 до 16.45. В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме телефона-автоинформатора.