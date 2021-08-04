Правительство РФ выделит около 4 млрд рублей на программу "Пушкинская карта" для молодежи.

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Об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин."Сегодня выделим почти 5 млрд рублей на первый этап реализации программы "Пушкинская карта", - сказал премьер-министр. По его словам, "Пушкинская карта" позволит почти 13 млн молодых граждан получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства".Председатель правительства напомнил, что об этой программе объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне, поручив разработать механизм, который позволит каждому желающему в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счет. "В этом году номинал карты составит 3 тыс. рублей", - сказал Мишустин.Он отметил, что "на первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц". "Действовать "Пушкинская карта" станет на территории всей страны без ограничений, подать заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале государственных услуг", - уточнил премьер-министр. Он уверен, что "эта мера социальной поддержки не только позволит миллионам молодых людей приобщиться к культурным ценностям, но и придаст новый импульс всей отрасли".