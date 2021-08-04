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В восьми районах области собрано более 100 000 тонн зерна

Новости


Хлеборобы области продолжают жатву-2021.

Сегодня в области насчитывается 8 районов, где собрано более 100 000 тонн зерна. В числе лидеров – Калининский (146,8 тыс. тон), Балашовский (136,2 тыс. тонн), Пугачевский (134,0 тыс. тонн), Ершовский (127,9 тыс. тонн), Екатериновский (116,8 тыс. тонн), Петровский (107,2 тыс. тонн), Самойловский (101,2 тыс. тонн), Энгельсский (100,8 тыс. тонн) муниципальные районы.

Наивысшая урожайность отмечена на полях Балашовского (32,9 ц/га), Новобурасского (24,9 ц/га), Самойловского (24,6 ц/га) районов.

Продолжается уборка ранних овощей – собрано 40,9 тыс. тонн овощной продукции при средней урожайности 167 ц/га и 14,4 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 170,2 ц/га.

Для скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено 208,0 тыс. тонн сена (82,5% от плана), 64,1 тыс. тонн сенажа (142,8% от плана) и 162,8 тыс. тонн соломы (60% от плана).
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