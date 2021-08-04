Жителям Ленинского района Саратова напомнили правила безопасного поведения вблизи железной дороги
Саратовские железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели профилактический рейд вблизи станции Трофимовский-1 в Ленинском районе Саратова. Главная цель – напомнить местным жителям о правилах безопасного поведения на железной дороге.
Мероприятие состоялось у несанкционированного перехода через железнодорожные пути, образованного в 500 метрах от пешеходного моста. С каждым нарушителем, переходившим пути в неустановленном месте, организаторы рейда провели разъяснительную беседу.
Вторая часть профилактической акции прошла в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение», расположенном рядом со станцией Трофимовский-1. Сотрудники ПривЖД и транспортной полиции рассказали подросткам о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, напомнили о трагических последствиях «зацепинга» и других опасных развлечений вблизи железной дороги. В завершение беседы детям вручили профилактические памятки и светоотражающие значки.