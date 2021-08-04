В Саратове и Нижнем Новгороде ведется реставрация объектов культурного наследия

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Уже в этом году началась реставрация объекта федерального значения «Здание городской управы» (Вольск, Революционная, 6), федерального значения «Дом, в котором родился Чернышевский Николай Гаврилович в 1828г. … » (Саратов, ул. Чернышевского, 142), регионального значения «Дом, в котором с 1878 по 1968 гг. жил и работал советский художник Павел Варфоломеевич Кузнецов» (Саратов, ул. Октябрьская, 56), регионального значения «Дом Михайловых-Радищевых» (Хвалынск, ул. Революционная, 120), федерального значения «Усадьба, в которой в 1850 – 1860–х гг. после возращения из ссылки работал управляющим декабрист Беляев Александр Петрович» (Балашовский район, село Пады) и многих других.Также в 2021 году ведется проектная работа по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом В.А.Яхимовича» (Саратов, ул. Советская, 5 «А»), который известен саратовцам как дом с кариатидами.Средневолжским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», в оперативном управлении которого находятся объекты федерального значения «Здание автогаража и магазина, нач. ХХ в.» (ул. Московская, 116), «Здание присутственных мест» (ул. Радищева, 22), в этом году планируются работы по утеплению кровли объекта федерального значения «Здание гимназии, где в 1851-1853 гг. преподавал писатель – революционер Чернышевский Николай Гаврилович…» (Саратов, ул. Некрасова, 17), а также ремонт кровли и системы канализации объекта федерального значения «Здание Гостиного двора, XIXв.» (Вольск, ул. Коммунистическая, 9).Кстати, филиал также работает и на территории Нижнего Новгорода. В этом году, в связи с 800-летием города, проведена реставрация объекта федерального значения «Усадьба Рябининой» в историческом центре (ул. Ильинская, 56). В 2021 году планируется провести еще ремонт фасада и кровли на объекте федерального значения «Усадьба Кашириных» (ул. Ковалихинская, 33).Кроме того, в юбилейный год завершена реставрация объектов культурного наследия района «Квартал Трех Святителей». По инициативе Правительства области, администрации, а также частных лиц проведены работы на 3 объектах культурного наследия федерального значения, а также 24 объектах культурного наследия регионального значения (Среди них «Церковь Трех Святителей» (ул. Короленко,14).2 августа 2021 года председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили «Квартал Трёх Святителей».Как отметил Игорь Анатольевич: «Нижний Новгород – город с богатой историей, она отражена в архитектуре. Во многом благодаря активной позиции общественников историю города удалось сохранить. Здесь важно найти баланс, и обновляя город, органично «вписать» сохраненные объекты в жизнь новых кварталов. Поэтому так важно мнение горожан - здесь должно быть красиво, комфортно и безопасно. Надеюсь, что импульс, заданный развитию Нижнего Новгорода при подготовке к 800-летию, будет лишь усиливаться, и город будет становиться лучше и лучше».