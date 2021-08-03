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Саратовцы могут узнать о ковидных ограничениях во всех регионах России на новой интерактивной карте

Новости
На сайте стопкоронавирус.рф. запущена карта ситуационных ограничений в регионах в связи с COVID-19. Эта карта – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». Карта отражает актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах, призванных улучшить эпидемиологическую обстановку в субъектах РФ. За еженедельное обновление информации о Саратовской области отвечает Центр управления региона.
Саратовцы могут узнать о ковидных ограничениях во всех регионах России на новой интерактивной карте

Новым инструментом легко могут пользоваться граждане, чтобы обезопасить себя от заражений и облегчить свою жизнь во время пандемии.

«В первую волну COVID-19 мы совместно со стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции.
Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц. Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения.
Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях.
Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

«Мы ведем проект стопкоронавирус.рф с самого начала пандемии и считаем главной задачей распространение проверенной информации о ситуации для россиян, будь то статистика заболеваемости, советы врачей или информация об ограничениях в регионах», - сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Интерактивная карта обновляется в еженедельном режиме. Помимо данных об ограничениях в каждом конкретном субъекте при клике на регион можно получить данные официальной статистики о выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф. Так, в Саратовской области введен запрет на работу общепита с 23.00 до 6.00 утра. Приостановлено проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах. Нельзя размещать в гостиницах организованные группы детей и подростков до 18 лет для последующего участия в слетах, фестивалях, спортивно-тренировочных сборах, экскурсиях.
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