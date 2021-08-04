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Книжно-иллюстративная выставка «Немецкая автономия на Волге: к 80-летию депортации поволжских немцев» открыта в ГУК «ОУНБ»

Новости


Немецкий читальный зал Областной универсальной научной библиотеки приглашает посетить книжно-иллюстративную выставку «Немецкая автономия на Волге: к 80-летию депортации поволжских немцев».

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. из поволжских районов в Сибирь и Казахстан было вывезено почти полмиллиона человек. Переселение немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 года. Всего в годы войны было переселено до 950 тыс. немцев.

На выставке собраны издания, рассказывающие об истории немцев Поволжья с момента заселения ими этих земель до сегодняшних дней, книги, повествующие об их жизни и быте, об особенностях языка и культуры. Материалы выставки представлены как на русском, так и немецком языках.

Книжно-иллюстративная выставка «Немецкая автономия на Волге: к 80-летию депортации поволжских немцев» работает с 3 по 31 августа по адресу: г. Саратов, ул. им. Горького А. М., зд. 40 Немецкий читальный зал. Посещение выставки – бесплатное, часы работы – с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья. Посетителям необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
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