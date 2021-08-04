Саратовцев приглашают нарисовать символ охраны лесов в России

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Целью его является формирование у населения бережного отношения к природе, экологическое воспитание, ответственное отношение к соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, направленных на предотвращение лесных пожаров, а также разработка единого символа охраны лесов в России.Участники конкурса делятся на три категории: до 11 лет, от 11 до 18 лет и старше 18 лет. Состязание на лучший символ продлится до 1 декабря текущего года.В нем могут принять участие все желающие, достаточно заполнить заявку до 1 ноября на сайте организаторов.Устроители конкурса принимают рисунки как на бумаге, выполненные в разной технике: масло, пастель, акварель, туш и другие, так и в виде компьютерной графики. Фантазия исполнения приветствуется.Требования к рисункам, следующие: оригинальность, новизна идеи, наличие авторских находок и решений, аккуратность и мастерство.Победители и призеры Всероссийского конкурса «Символ охраны лесов России» получат дипломы и памятные призы.