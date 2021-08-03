Участники саратовского проекта «В кинообъективе – волонтеры» в ходе мастер-классов освоили видеосъемку и приемы видеомонтажа

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Большинство из них уже начали съемочный процесс, а некоторые только приступят к съемкам после завершения серии консультаций и мастер-классов с профессиональными наставниками.Молодые люди – киноавторы проекта, получили практические рекомендации по организации видеосъемок и использованию технических приемов видеомонтажа. Мастер-классы прошли на площадке партнера проекта – Саратовского областного методического киновидеоцентра.Наставники рассказали ребятам о тонкостях работы с различным техническим оборудованием – съемках на телефон, фотоаппарат и профессиональную видеокамеру. Помимо этого, ребят познакомили с правилами видеомонтажа: наглядно представили принципы стыковки кадров, композиции кадра, роли освещения в «картинке» и другие моменты. После этого волонтеры-киноавторы под руководством кинематографистов самостоятельно освоили работу в видеоредакторе.