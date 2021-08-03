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Выбрать электронную трудовую книжку можно и в этом году

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Работники, выбравшие в прошлом году ведение трудовой книжки в бумажном виде, при желании могут подать работодателю новое заявление – о переходе на электронную трудовую.

Напомним, определиться с формой ведения сведений о трудовой деятельности – в бумажном или электронном виде – работающие граждане должны были до конца 2020 года. Заявление о сделанном выборе они подавали своему работодателю. Для тех работников, кто решил сохранить бумажную трудовую книжку, работодатель наряду с электронной трудовой продолжил вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Если впоследствии такие работники изменят свое решение, они вправе подать новое заявление – о ведении трудовой книжки только в электронном виде.
Если гражданин в прошлом году не имел возможности подать заявление о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности, то он может сделать это в любое время, в том числе при трудоустройстве. Это касается граждан, которые имеют стаж работы по трудовому договору или служебному контракту, но на 31 декабря 2020 года не работали и не подавали ранее такого заявления. Также подать заявление могут работники, которые на 31 декабря 2020 года состояли в трудовых отношениях, за ними сохранялось место работы, но трудовые обязанности они не исполняли, в том числе в связи с периодом временной нетрудоспособности или отпуска.

Отдельно отметим граждан, которые впервые устраиваются на работу в 2021 году – сведения о периодах работы у них ведутся изначально только в электронном виде.

Ознакомиться со сведениями своей электронной трудовой книжки можно с помощью электронного сервиса «Выписка из электронной трудовой книжки»  на портале госуслуг или «Заказать справку (выписку) о трудовой деятельности» в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ. Выписка формируется в режиме реального времени и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР.
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