Юная саратовчанка принимает участие во Всероссийском конкурсе «Планета - наше достояние»

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Всероссийский конкурс «Планета - наше достояние» уникальный шанс молодых авторов показать уровень развития и вовлеченности в экологические процессы и технологии.Вероника Катаржина, учащаяся МОУ «СОШ №106», представила на обсуждение конкурсной комиссии свое видение визит-центра «Кумысная поляна». Трехмерный макет ярко и красочно представил разноуровневую площадку.С 23 по 27 августа состоится защита проекта.