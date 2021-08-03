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В Областной универсальной научной библиотеке состоялся литературный вечер «Человек – радуга, человек – костер»

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В рамках проекта «Жемчужины мировой литературы» в Областной универсальной научной библиотеке состоялся литературный вечер «Человек – радуга, человек – костер», посвящённый 92-ой годовщине со дня рождения известного и любимого многими поколениями читателей и зрителей писателя, мыслителя, сценариста, кинорежиссёра, актёра Василия Макаровича Шукшина.

В увлекательной лекционной форме автор и ведущая проекта – главный библиотекарь отдела культурных проектов и коммуникаций Нуне Лекдаровна Барегамян рассказала о биографии и творчестве писателя. Были приведены интересные факты из жизни В. Шукшина, которые способствовали становлению основных черт его характера.

Остается только удивляться и восхищаться, как, придя в институт глубоко сельским человеком, далеким от искусства, Шукшин смог вобрать в себя поистине энциклопедические знания. Будучи студентом 3-го курса он впервые снялся в фильме М. Хуциева «Два Федора». После этого на экраны вышли знаковые фильмы с его участием: «Золотой эшелон» И. Гурина, «Тихий дон», «У озера», «Журналист» С. Герасимова.

Затронутые Шукшиным проблемы в литературе и кинематографии заставляют читателей и зрителей задуматься о выборе пути, по которому они будут двигаться дальше, помогают в самопознании и самопонимании.

На мероприятии был дан глубокий анализ некоторых рассказов Шукшина, которые полны ностальгии, любви и заботы о простых людях. В них изображены разные человеческие судьбы: сельские и городские жители, взрослые и дети, старики. Каждый рассказ Шукшина уникален характерами, мыслями, эстетикой, пейзажами. Каждый из них – художественное полотно. Произведения автора дают возможность поразмышлять о добре и зле, о любви, верности и преданности, о людях, живущих рядом.

Большое внимание было уделено сценарному и режиссерскому таланту писателя. Рассказывалось об экранизации его произведений. Он многое успел сделать, о многом мечтал. Однако, многим его планам не удалось свершиться.

Прозвучали вокальные номера в исполнении солистов «Народного коллектива» вокального ансамбля «Саратовского Полония» Городского дома культуры национального творчества. Были использованы видеофрагменты из художественных фильмов «Два Федора» и «Калина красная», интересная фотохроника, которые помогли вновь окунуться в мир героев В. М. Шукшина, почувствовать его сердцебиение, атмосферу его трепетной заботы о живущих.

Мероприятие проводилось с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
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