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Екатерина Яшина стала финалисткой турнира WTA125 "Belgrad Ladies Open" 2021
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Екатерина Яшина стала финалисткой турнира WTA125 "Belgrad Ladies Open" 2021

Новости


С 25 по 31 июля в Белграде (Сербия) прошел международный женский турнир по теннису, мировой серии WTA 125 «Belgrad Ladies Open» 2021. Саратовская теннисистка, мастер спорта России по теннису - Екатерина Яшина, в тандеме с Аленой Фоминой стала финалисткой турнира в парном разряде. На пути к финалу спортсменки одержали три победы подряд.

А в финале Екатерина и Алена в упорной борьбе уступили сильнейшему белорусскому дуэту Лидии Морозовой и Ольге Говорцовой, занимающих соответственно 83-ю и 125-ую позиции мировой теннисной классификации.

Это достижение позволило Екатерине войти в топ-200 классификации WTA.
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