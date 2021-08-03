Екатерина Яшина стала финалисткой турнира WTA125 "Belgrad Ladies Open" 2021

просмотров: 202

А в финале Екатерина и Алена в упорной борьбе уступили сильнейшему белорусскому дуэту Лидии Морозовой и Ольге Говорцовой, занимающих соответственно 83-ю и 125-ую позиции мировой теннисной классификации.Это достижение позволило Екатерине войти в топ-200 классификации WTA.