Программа «Пушкинская карта» будет запущена уже с 1 сентября
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии заявил о запуске нового проекта социальной поддержки молодежи для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта». Ее запуск планируется на 1 сентября этого года.
Обладателем карты может стать любой гражданин от 14 до 22 лет. Около 13 млн российских школьников старших классов, студентов колледжей и вузов смогут посещать организации культуры бесплатно. На 4 месяца государством будет предоставлено 3 тыс. рублей.
Карту можно будет оформить на портале «Госуслуги» и использовать ее только для приобретения билетов на культурные мероприятия.
«С помощью карты можно будет посетить театры, музеи, филармонии и образовательные учреждения, например, консерватории, причем не только в своем регионе. Речь идет как о федеральных и муниципальных учреждениях, так и о частных», – подчеркнула Ольга Ярилова, замминистра культуры России.
Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, которые можно будет посетить с помощью карты, будет размещен на портале Культура.РФ. Там же можно приобрести билеты.