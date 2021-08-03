Программа «Пушкинская карта» будет запущена уже с 1 сентября

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Обладателем карты может стать любой гражданин от 14 до 22 лет. Около 13 млн российских школьников старших классов, студентов колледжей и вузов смогут посещать организации культуры бесплатно. На 4 месяца государством будет предоставлено 3 тыс. рублей.Карту можно будет оформить на портале «Госуслуги» и использовать ее только для приобретения билетов на культурные мероприятия.«С помощью карты можно будет посетить театры, музеи, филармонии и образовательные учреждения, например, консерватории, причем не только в своем регионе. Речь идет как о федеральных и муниципальных учреждениях, так и о частных», – подчеркнула Ольга Ярилова, замминистра культуры России.Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, которые можно будет посетить с помощью карты, будет размещен на портале Культура.РФ. Там же можно приобрести билеты.