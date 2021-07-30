На ярмарках «выходного дня» можно приобрести овощи нового урожая по доступным ценам

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Помимо овощей нового урожая, сельхозтоваропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, рыба, домашняя птица, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед.Кроме сельскохозяйственного рынка в пос. Юбилейный, ярмарочная торговля выходного дня традиционно пройдет в Заводском районе на пересечении ул. Пензенская/ул. Томская и в пос. Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.Время работы ярмарок - с 8:00 до 16:00.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по телефонам 51-77-12 (по субботам до 14:00), 50-70-17 (в будние дни).