Сельхозпредприятиями области произведено более семидесяти тысяч тонн молока

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В производстве молока по-прежнему лидирует Марксовский муниципальный район (35 144 тонны).Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (25,9 кг), Энгельсского (19,8 кг) и Калининского (19 кг) муниципальных районов.В целом по стране, как отмечают в минсельхозе России, объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 1,8%. Средний надой молока от одной коровы за сутки составляет по стране 18,76 кг, что на 0,78 кг больше, чем годом ранее.