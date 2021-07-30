Сельхозпредприятиями области произведено более семидесяти тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным, в сельскохозяйственных предприятиях Саратовской области произведено 70,6 тыс. тонн молока, что составляет 102,4% к уровню 2020 года. Валовой надой молока за сутки составляет 375 тонн (100,2 % к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки — 18,6 кг (+0,3 кг к 2020 году).
В производстве молока по-прежнему лидирует Марксовский муниципальный район (35 144 тонны).
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (25,9 кг), Энгельсского (19,8 кг) и Калининского (19 кг) муниципальных районов.
В целом по стране, как отмечают в минсельхозе России, объем реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 1,8%. Средний надой молока от одной коровы за сутки составляет по стране 18,76 кг, что на 0,78 кг больше, чем годом ранее.