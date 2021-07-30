Несоблюдение гражданами правил безопасности стало причиной 22 несчастных случаев на ПривЖД

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За шесть месяцев подвижным составом было травмировано 22 человека (в январе-июне 2020 года – 9). Из них погибли 14 человек (годом ранее – 6). В Саратовском регионе с начала 2021 года было травмировано 15 человек (за аналогичный период 2020 года – 6 человек).Основными причинами травмирования граждан по-прежнему остаются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах и невнимательность.Для предотвращения несчастных случаев на полигоне дороги ведется строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.В целях минимизации количества несчастных случаев на травмоопасных участках магистрали организуются профилактические мероприятия и рейды, в которых участвуют железнодорожники и сотрудники транспортной полиции. В ходе мероприятий нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в школах, детских садах и других учебных заведениях.***Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пролазить под вагонами и перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов.