КРЭТ продемонстрировал работу системы резервных приборов ИСРП-5-3 На МАКС-2021

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Разработка Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в АО «КРЭТ») уже действует на вертолете Ка-226Т. Ее задача – автономное определение высотно-скоростных параметров и параметров пространственного положения. Система высокоустойчива к воздействию внешних факторов, что гарантирует безотказность, точность и высокую надежность ее работы.Николай Колесов, генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России, комментируя представленную новинку, подчеркнул: уже в этом году Ульяновское конструкторское бюро приборостроения готово поставлять системы ИСРП-5-3 на лётные испытания. По его словам, ни одна из существующих разработок не имеет возможности комплексного измерения и индикации всех ключевых параметров полёта, что демонстрирует ИСРП-5-3. Изделие заменяет сразу несколько приборов, имея при этом небольшие габаритные размеры.