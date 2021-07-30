30 июля 2021 ПЯТНИЦА
Новости
12:33 | 30 июля
Александр Романов встретился с жителями и аграриями сел Петровского района
11:37 | 30 июля
Саратовские студенты могут принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров»
10:43 | 30 июля
В Ленинском районе задержан мужчина, подозреваемый в причинении смертельных ранений местному жителю
09:54 | 30 июля
Начинается прием заявок на IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений
09:12 | 30 июля
КРЭТ продемонстрировал работу системы резервных приборов ИСРП-5-3 На МАКС-2021
09:00 | 30 июля
Блогер Александра Белякова сняла дом в Лос-Анджелесе за 25 тысяч долларов
21:49 | 29 июля
Таблетка, швабра, очиститель - Panasonic выяснил как горожане спасаются от аллергии
19:20 | 29 июля
«Норникель» поможет решить проблему мусора в Норильске
17:00 | 29 июля
Саратовцы выступают на V летней Спартакиаде молодежи (юниорской) России 2021 года
16:11 | 29 июля
Статс -секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова дала высокую оценку музейному событийному календарю Саратовской области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

КРЭТ продемонстрировал работу системы резервных приборов ИСРП-5-3 На МАКС-2021

Новости


Интегрированную систему резервных приборов ИСРП-5-3 на МАКС-2021 впервые представил концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех.

Разработка Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в АО «КРЭТ») уже действует на вертолете Ка-226Т. Ее задача – автономное определение высотно-скоростных параметров и параметров пространственного положения. Система высокоустойчива к воздействию внешних факторов, что гарантирует безотказность, точность и высокую надежность ее работы.

Николай Колесов, генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России, комментируя представленную новинку, подчеркнул: уже в этом году Ульяновское конструкторское бюро приборостроения готово поставлять системы ИСРП-5-3 на лётные испытания. По его словам, ни одна из существующих разработок не имеет возможности комплексного измерения и индикации всех ключевых параметров полёта, что демонстрирует ИСРП-5-3. Изделие заменяет сразу несколько приборов, имея при этом небольшие габаритные размеры.