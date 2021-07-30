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По поручению Владимира Путина «школьные» выплаты начнутся со 2 августа

Новости
По поручению Владимира Путина «школьные» выплаты начнутся со 2 августа

На две недели раньше, со 2 августа 2021 года Отделение ПФР по Саратовской области начнет перечислять выплаты семьям с детьми школьного возраста.

В настоящее время выплата уже одобрена по заявлениям жителей региона на 242092 ребенка.

Напомним, единовременная выплата на школьников в размере 10000 рублей предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода Указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре или октябре – соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября через госуслуги или лично в любой удобной клиентской службе ПФР по предварительной записи.

Более подробная информация о выплате семьям к новому учебному году размещена на сайте ПФР www.pfr.gov.ru