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Блогер Александра Белякова сняла дом в Лос-Анджелесе за 25 тысяч долларов

Новости
Блогер Александра Белякова сняла дом в Лос-Анджелесе за 25 тысяч долларов

Александра Белякова, заработав миллион долларов в России, решила покорять Америку. Приехав в Лос-Анджелес, Александра поселилась в гостинице, где номер стоил миллион рублей в день.

Ей понадобилось всего несколько дней, чтобы найти дом, в котором она будет строить новую себя и свою карьеру. Выбрав для проживания самый дорогой и элитный район Лос-Анджелеса, Александра сняла дом за 25 000$ в месяц.

Дом, на Голливудских холмах архитектура которого напоминает реактивный лайнер площадью более 500 кв. метров. Уникальная архитектура дома: стеклянные стены, две большие спальни, 2 ванные комнаты, и палуба-терраса вокруг всего дома, на которой расположились и гидромассажная ванна, гриль и обеденная зона на открытом воздухе. В доме есть камин, дворик с уникальной люстрой на открытом воздухе.

Такой дом Александра сняла неслучайно, говорят, что в нём останавливался Канье Уэст. Уникальный элитный дом расположился в районе, в котором любят останавливаться мировые знаменитости, когда хотят скрыться от папарацци и назойливых поклонников.

Захватывающий вид и энергия дома вдохновляют Александру Белякову на движение вперёд, познанию себя, новые проекты и творческие планы покорения Голливуда.