30 июля 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 30 июля
На ярмарках «выходного дня» можно приобрести овощи нового урожая по доступным ценам
16:12 | 30 июля
Сельхозпредприятиями области произведено более семидесяти тысяч тонн молока
15:18 | 30 июля
Саратовцы выступают на V летней Спартакиаде молодежи (юниорской) России 2021 года
14:53 | 30 июля
Несоблюдение гражданами правил безопасности стало причиной 22 несчастных случаев на ПривЖД
14:15 | 30 июля
По поручению Владимира Путина «школьные» выплаты начнутся со 2 августа
13:21 | 30 июля
Как сделать здравоохранение доступнее: предложения медиков из регионов войдут в народную программу ЕР
12:33 | 30 июля
Александр Романов встретился с жителями и аграриями сел Петровского района
11:37 | 30 июля
Саратовские студенты могут принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров»
10:43 | 30 июля
В Ленинском районе задержан мужчина, подозреваемый в причинении смертельных ранений местному жителю
09:54 | 30 июля
Начинается прием заявок на IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений
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Саратовцы выступают на V летней Спартакиаде молодежи (юниорской) России 2021 года

Новости


С 23 по 29 июля в Саранске проходят соревнования по велоспорту (шоссе) в рамках финального этапа V летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2021 года.

27 июля воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» приняли участие в групповой гонке (шоссе).

Светлана Полубабкина заняла 19 место, Ярослава Шиманова - 61 место среди юниорок 17-22 лет.

В заключительный день соревнований саратовцы приняли участие в шоссе-критериум 20-40 км Светлана Полубабкина заняла 37 место.

Подготовила спортсменов бригада тренеров под руководством старшего тренера Бориса Константиновича Трушина.