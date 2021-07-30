Саратовцы выступают на V летней Спартакиаде молодежи (юниорской) России 2021 года
С 23 по 29 июля в Саранске проходят соревнования по велоспорту (шоссе) в рамках финального этапа V летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2021 года.
27 июля воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» приняли участие в групповой гонке (шоссе).
Светлана Полубабкина заняла 19 место, Ярослава Шиманова - 61 место среди юниорок 17-22 лет.
В заключительный день соревнований саратовцы приняли участие в шоссе-критериум 20-40 км Светлана Полубабкина заняла 37 место.
Подготовила спортсменов бригада тренеров под руководством старшего тренера Бориса Константиновича Трушина.