В Ленинском районе задержан мужчина, подозреваемый в причинении смертельных ранений местному жителю

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Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с оперативными сотрудниками отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову, установлена личность подозреваемого.Следователем СК по подозрению в совершении данного преступления задержан 52-летний местный житель.По данным следствия, 11 июля 2021 года около 19 часов 52-летний мужчина вместе с двумя приятелями распивали спиртное в расселенном доме по улице Лебедева-Кумача в городе Саратове. На фоне переизбытка алкоголя между 32 и 52-летним мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого младший из них оскорбил оппонента. В порыве гнева 52-летний мужчина схватил нож и нанес обидчику несколько ранений в живот. Потерпевший выбежал на улицу. Спустя некоторое время его обнаружили прохожие и вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в лечебное учреждение. Медики боролись за его жизнь. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. 13 июля 2021 года он скончался. Согласно судебно-медицинскому исследованию, его смерть наступила в результате проникающей колото-резаной раны живота с повреждением внутренних органов.В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Расследование уголовного дела продолжается.