В Ленинском районе задержан мужчина, подозреваемый в причинении смертельных ранений местному жителю
Как сообщалось ранее, 11 июля 2021 года в вечернее время возле подъезда дома № 9 по улице Академика Антонова в городе Саратове прохожими был обнаружен 32-летний мужчина с колото-резаными ранениями, от которых впоследствии он скончался.
Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с оперативными сотрудниками отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову, установлена личность подозреваемого.
Следователем СК по подозрению в совершении данного преступления задержан 52-летний местный житель.
По данным следствия, 11 июля 2021 года около 19 часов 52-летний мужчина вместе с двумя приятелями распивали спиртное в расселенном доме по улице Лебедева-Кумача в городе Саратове. На фоне переизбытка алкоголя между 32 и 52-летним мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого младший из них оскорбил оппонента. В порыве гнева 52-летний мужчина схватил нож и нанес обидчику несколько ранений в живот. Потерпевший выбежал на улицу. Спустя некоторое время его обнаружили прохожие и вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в лечебное учреждение. Медики боролись за его жизнь. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. 13 июля 2021 года он скончался. Согласно судебно-медицинскому исследованию, его смерть наступила в результате проникающей колото-резаной раны живота с повреждением внутренних органов.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.