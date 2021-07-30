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Начинается прием заявок на IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

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Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям объявили о приеме заявок на IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Основной целью конкурса является выявление и тиражирование лучших проектов в сфере национальных отношений, укрепление межнациональных связей и развитие этнокультурного многообразия народов. Проекты, победившие в конкурсе, также призваны стимулировать и поддерживать деятельность этнокультурных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Номинации конкурса:

· лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;

· лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов РФ;

· лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;

· лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;

· лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений.

Подать заявку на конкурс можно до 1 октября 2021 года на сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений: http://ресурсныйцентр-анр.рф/russian-federation/news/vserossiyskiy-konkurs-luchshih-praktik-v-sfere-nacionalnyh-otnosheniy.

Итоги конкурса будут подведены до 14 ноября 2021 года. Лучшие практики презентуют на съезде Ассамблеи народов России и III Общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».