«Норникель» поможет решить проблему мусора в Норильске

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В Норильске прошло заседание Общественной палаты города. В этот раз участников было существенно больше, чем обычно. Речь шла об арктических исследованиях для устойчивого развития. К разговору пригласили представителей ведущих экологических организаций, ассоциаций коренных народов Севера, федеральных и региональных властей, муниципальных советов и администраций, а также международных экспертов.О политике «Норникеля» в сфере достижения целей устойчивого развития, экологии и взаимоотношений с коренными народами рассказали руководители горно-металлургической компании. В частности, прозвучало, что один из приоритетов – чистота воздуха. Реализация «Серного проекта» позволит к концу 2025 года снизить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 90 процентов. Также в планах компании – помощь в ликвидации стихийных свалок властям Норильска.По словам Станислава Селезнева, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля», сейчас идет работа по строительству в городе четырех мусороперерабатывающих комплексов.- Что касается почвы, то к 2031 году компания собирается рекультивировать около 700 гектаров. Уже в этом году пройдут 11 мероприятий в этом направлении. Еще одна большая проблема – вода… Чтобы снизить негативное воздействие производства, компания построит два комплекса очистных сооружений на выпусках Надеждинского металлургического завода и Норильской обогатительной фабрики, а также пять очистных сооружений на рудниках. Также «Норникель» будет повышать уровень повторного использования воды, - сказал Станислав Селезнев.Серьезные изменения в экологической политике «Норникеля» констатируют и эксперты-экологи. Прошлогодняя авария на ТЭЦ-3 в Норильске заставила переосмыслить подход ко многим вопросам, в том числе таким глобальным, как влияние климатических изменений на хозяйственную деятельность в Арктике.- То, что компания взяла и написала «Белую книгу» - это очень положительный момент. Меня это даже, честно говоря, удивило. Я 50 лет занимаюсь вопросами, которые касаются аварийности, и очень редко вижу, чтобы компании, когда случаются аварии, писали такие важные официальные документы, как «Белая книга». Так что само появление «Белой книги» и информация, которая дана в ней, это очень положительный результат, - считает генеральный директор АНО «Экологический правовой центр «Беллона» Александр Никитин.- Чем лучше проанализирована любая авария, тем больше уроков из нее можно извлечь, чтобы избежать последующих. Например, сейчас стало ясно, что разрушенную после развала СССР систему мерзлотного мониторинга необходимо восстанавливать. И Норильск с помощью компании может стать прекрасным полигоном для этого, - согласен с коллегой руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.С вопросами экологии тесно связана поддержка «Норникелем» коренных жителей Таймыра. Осенью прошлого года компания подписала соглашение с ассоциациями народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Была разработана программа развития местных общин, поселений и традиционных видов хозяйственной деятельности. На ее реализацию «Норникель» выделил 2 млрд рублей.- Бесспорно, авария 2020 года показала, насколько хрупка экосистема Севера и как сильно зависят от стабильности природы и ее ресурсов коренные народы. После разлива дизтоплива мы наблюдаем очень положительную тенденцию, положительные изменения в политике компании и в подходах к взаимодействию с коренными малочисленными народами Таймыра. Компания меняется в лучшую сторону, - уверена заместитель председателя общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края» Анфиса Никифорова.