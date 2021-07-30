30 июля 2021 ПЯТНИЦА
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21:49 | 29 июля
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19:20 | 29 июля
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17:00 | 29 июля
Саратовцы выступают на V летней Спартакиаде молодежи (юниорской) России 2021 года
16:11 | 29 июля
Статс -секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова дала высокую оценку музейному событийному календарю Саратовской области
15:21 | 29 июля
Александр Романов напомнил о важности целевого обучения выпускников сельских школ
14:28 | 29 июля
Медикам, работающим с ковид-пациентами, льготный стаж учитывается в двойном размере
13:35 | 29 июля
HH.ru: Только 13% работников Саратовской области готовы получать зарплату в цифровых рублях
12:41 | 29 июля
Открыта регистрация на IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
11:45 | 29 июля
В сентябре в Москве состоится Международный антифашистский форум, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войне
10:49 | 29 июля
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Саратовцы выступают на V летней Спартакиаде молодежи (юниорской) России 2021 года

Новости


С 23 по 29 июля в Саранске проходят соревнования по велоспорту (шоссе) в рамках финального этапа V летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2021 года.

27 июля воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии» приняли участие в групповой гонке (шоссе).

Светлана Полубабкина заняла 19 место, Ярослава Шиманова - 61 место среди юниорок 17-22 лет.

В заключительный день соревнований саратовцы приняли участие в шоссе-критериум 20-40 км Светлана Полубабкина заняла 37 место.

Подготовила спортсменов бригада тренеров под руководством старшего тренера Бориса Константиновича Трушина.