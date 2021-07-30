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Статс -секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова дала высокую оценку музейному событийному календарю Саратовской области

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В рамках проекта «Музейные маршруты России» исполняющая обязанности министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева презентовала событийный календарь региона на 2022 год.

Календарь отражает событийный план работы учреждений культуры области на следующий год. Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, комментируя выступление подчеркнула, что Саратовская область – один из немногих регионов, где удалось подготовить музейный событийный календарь, который даст толчок для развития внутреннего туризма.

«Принцип опираться на саратовские бренды очень правильный, брендов очень много, и не все их знают. Это известные люди, чья судьба связана с этим краем. А таких очень много, и региону есть над чем работать», – сказала она.

В свою очередь Татьяна Астафьева отметила, что в Саратовской области подготовка музейных маршрутов идет на высоком творческом подъеме, с учетом исторической самобытности и трендов сегодняшнего дня.

Также она напомнила о ярких событиях прошедшего года, подчеркнув, что точки «музейного роста» заложены в малых городах Саратовской области, которые сейчас обретают новый облик.

«Это открытие при поддержке Вячеслава Викторовича Володина нового здания Петровского историко-краеведческого комплекса имени Ивана Васильевича Панфилова, мемориального комплекса Дома-музея Героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина в селе Тепловка Вольского района, здания депозитария Хвалынского краеведческого музея», – сказала Татьяна Астафьева.

Кроме того, в ходе презентации событийного календаря Татьяна Астафьева рассказала, что в период пандемии региональные музеи вышли в виртуальное пространство.

«Главным каналом коммуникации с посетителями стали официальные сайты и официальные страницы музеев в социальных сетях. Количество просмотров публикаций музеев области в соцсетях за первые три месяца культурного локдауна составило более миллиона. На портале «PRO.Культура.РФ» каждый второй саратовский музей имеет статус «Лидер». Сегодняшние посетители музеев признаются, что планы по посещению Саратова сложились благодаря онлайн-выставкам, экскурсиям, лекциям», – добавила она.