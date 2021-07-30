Александр Романов напомнил о важности целевого обучения выпускников сельских школ

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В Балтайском районе Председатель регпарламента посетил село Садовка. Встреча с местными жителями прошла на улице Ленина – в этом году здесь отремонтирована дорога. Ямочный ремонт был проведен на улице Победа, улицы Заречная и Селькова были отремонтированы полностью, а улица Федотовка отсыпана щебнем.На встрече рассказали о действующих нацпроектах, о трехлетнем плане развития района и о том, какие работы будут проведены непосредственно в Садовке в 2022 году.Представители профильных ведомств рассказали жителям о мерах соцподдержки и возможностях комплексного центра социального обслуживания населения Балтайского района. Пользуясь случаем, сельчане поблагодарили руководителя местного КЦСОН Любовь Постнову за работу ее сотрудников. Из 62 специалистов Центра четверо помогают пожилым гражданам в Садовке. Им приходится, например, приносить воду от колонки, потому что в селе есть проблемы с водоснабжением. А сейчас и колонка на улице Ленина практически перестала работать.Самым острым вопросом на встрече стал ремонт моста через речку Алай. По словам местных жителей, он начал разрушаться лет 5 назад, а в прошлом году его окончательно разобрали. Мост не стоял на балансе, даже когда был цел, но жителям он нужен – за ним лес, где сельчане собирают ягоды и грибы.Также жители пожаловались Председателю регпарламента на недобросовестных ассенизаторов, сливающих отходы в реку, отсутствие подъездов к роднику и нескошенную траву.«Я не понимаю позицию администрации. Почему мост не делается? Почему у вас нет взаимодействия с полицией, другими структурами? Неужели вы действительно не можете отремонтировать колонку или организовать покос травы? Что значит «делали замечание ассенизаторам»? К вам люди с конкретными вопросами обращаются. И что вы им отвечаете? «Мы ведем переговоры, мы посмотрим, мы обсудим»? Нужно не обсуждать, а делать и назначать конкретные сроки!» – возмутился Александр Романов.Спикер пообещал вернуться в Садовку в августе и проверить, выполнены ли просьбы жителей.Вторая встреча прошла в селе Старая Жуковка Базарно-Карабулакского района. Там Александр Романов отметил важность таких мероприятий и напомнил о необходимости вакцинации.«Таких простых и открытых разговоров, когда встречаются люди, местные власти, депутатский корпус, специалисты разных областей, просто не заменишь. Возникающие вопросы часто можно решить здесь, на месте.Подобные встречи были приостановлены из-за распространения вируса. Ситуация и сейчас тяжелая – 10-16 человек в регионе ежедневно умирают от ковида, больницы опять заполнены. Единственный способ остановить это – вакцинация. Чем больше вакцинированных, тем меньше будет зараженных.В жизни, к сожалению, все сложнее даже в вопросе вакцинации. Я уже осмотрел ФАПы в 5 районах области и ситуация везде разная. Где-то они в хорошем состоянии, а где-то, можно сказать, в удручающем. Проблемные амбулатории встречаются и в Базарно-Карабулакском районе. В каждом из них нужно навести порядок», – подчеркнул Александр Романов.Обсудили меры по поддержке пожилых людей. Сейчас в рамках проекта «Старшее поколение» сельчан старше 65 лет бесплатно отвозят в районные медучреждения для диспансеризации или профосмотра. Участники встречи предложили Председателю областной Думы сделать эту услугу доступной для всех пенсионеров региона. Александр Романов дал поручение проработать вопрос.В завершение спикер облдумы напомнил о важности целевого обучения выпускников сельских школ, даже если острой нехватки рабочих рук пока нет.«Нужно давать выпускникам направления. Население стареет. Направление на бюджетное место означает надежду, что молодежь вернется сюда, в родное село. Нам нужны молодые кадры! Изменяются технологии, появляется новая техника, управлять которой могут только люди с высшим образованием и современными знаниями. Такая проблема в области уже есть – не все могут привыкнуть к новым тракторам, например John Deere, если всю жизнь отработали на МТЗ. В медучреждениях Базарно-Карабулакского района 52% укомплектованности. Молодежь не пришла. Когда врачи понадобились, их не оказалось. Сейчас количество направлений на медицинские специальности превышает потребность, но еще нужно дождаться, когда ребята закончат учебу. Так же через несколько лет будет и с механизаторами, если мы не задумаемся об этом сегодня!» – заявил Председатель регпарламента.