Медикам, работающим с ковид-пациентами, льготный стаж учитывается в двойном размере

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Медицинские работники имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии специального медицинского стажа: не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе. В Саратовской области досрочную пенсию получают почти 11,8 тысяч медработников.

Наряду с работой в стаж для назначения досрочной пенсии включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (курсов повышения квалификации), если в эти периоды за работником сохранялось место работы, средняя заработная плата, и работодатель уплачивал за него взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для медицинских работников, выполняющих постоянно в режиме нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени, предусмотренного трудовым законодательством для соответствующих должностей (при занятости в объеме полной ставки), работу в определенных учреждениях (структурных подразделениях) по оказанию помощи пациентам, больным коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус, установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. Для них один день работы, дающей право на досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ.

Особый порядок исчисления стажа применяется в следующих случаях:

· оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии,

· оказание медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в стационарных и амбулаторных условиях,

· отбор биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции,

· медицинская эвакуация пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации.

В соответствии переходным периодом по повышению пенсионного возраста назначение пенсии медикам происходит не с момента выработки специального стажа, а постепенно переносится. Период, на который откладывается выход на пенсию для указанных работников в 2021 году, составляет 3 года. Это значит, что у тех, кто выработает необходимый медицинский спецстаж в текущем году, право на досрочную пенсию появится в 2024-м.

С даты выработки специального стажа медицинские работники становятся предпенсионерами и, соответственно, могут пользоваться некоторыми льготами.