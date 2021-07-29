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Задачи будущей Школы приграничных НКО обсудили эксперты России и Казахстана

Новости
Задачи будущей Школы приграничных НКО обсудили эксперты России и Казахстана

На площадке Общественной палаты Российской Федерации 26 июля 2021 года состоялась Проектная сессия с участием экспертов России и Казахстана прошла 26 июля 2021 года на площадке Общественной палаты РФ.

На мероприятии обсуждался предварительный учебный план «Школы приграничной дипломатии для НКО/НПО России и Казахстана», представители общественных организаций двух стран высказали заинтересованность в создании российско-казахстанского акселератора. Организаторами события выступили Экспертный клуб «Урал-Евразия», Общественная палата РФ и Гражданский альянс Казахстана.

Директор Центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и социально ориентированных некоммерческих организаций Российского государственного социального университета Оксана Коротеева предложила поделиться опытом обучения некоммерческих организаций в рамках будущей школы. Об образовательной работе в странах Центральной Азии рассказала представитель Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Сапрынская. Были высказаны другие инициативы и мнения экспертов.

Весь список идей и предложений, прозвучавших на проектной сессии, будет оформлен в конкретные образовательные документы, на основе которых к сентябрю 2021 года будут собраны учебная программа и учебный план «Школы приграничной дипломатии для НКО/НПО России и Казахстана», определен круг партнеров. Готовый проект будет презентован на Форуме гражданских инициатив. Об этом рассказал исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский.