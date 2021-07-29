В сентябре в Москве состоится Международный антифашистский форум, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войне

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Пять предшествующих форумов проводились с 1995 года Международным Союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма, при поддержке Правительства Российской Федерации, были посвящены юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне и являлись актами сохранения исторической памяти.Начиная с шестого Форума, проведенного в 2020 году и посвященного 75-летию Великой Победы, соорганизаторами форума также стали Общероссийское движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» и Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». Форум был включен в «План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году» (п. 181), утвержденный руководителем Администрации Президента Российской Федерации 18 октября 2019 года.В соответствии с решением Международного антифашистского форума-2020, Форум теперь проводится в ежегодном формате в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).В состав Оргкомитета форума входят представители ветеранских и молодежных организаций, НКО и СМИ, религиозных конфессий и национальных диаспор, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Я.Е. Нилов, председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи А.Е. Хинштейн.Сегодня, спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны, человечеству вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма. События, происходящие в ряде стран, вызывают справедливое негодование ветеранов Великой Отечественной войны, жертв фашизма – бывших малолетних узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, а также других пострадавших от фашизма представителей международного сообщества.Предупредить мир о реальной угрозе фашизма, снова заявляющего о себе, одна из главных целей Международного антифашистского форума. Девиз форума: «Помним о прошлом – думаем о будущем».В ходе пленарного заседания форума будет представлен доклад Оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также формах и методах эффективного противодействия им со стороны общества. Будут затронуты вопросы фальсификации истории Второй Мировой и Великой Отечественной войны, оказания моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма, организации патриотического воспитания подрастающего поколения и другие. В этот день заседание секций форума состоится также в Беларуси, Германии и Израиле. В настоящее время прорабатывается вопрос проведения секций в ряде других стран.С докладами также выступят руководители ветеранских и молодежных организаций, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, комиссий Общественной палаты РФ, федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей, религиозных конфессий, национальных диаспор, дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации, Герои Советского Союза и Российской Федерации, политологи, историки. К участию в пленарном заседании приглашены представители молодежи и НКО.Программой форума запланирована Международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых: Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина, Эстония, Сербия, Болгария, Германия, Франция, Австрия, Словения, Израиль, Польша, США и другие. Участие в видеоконференции примет ряд высших учебных заведений России, представители которых также выступят с докладами.В ходе форума будет обсуждена инициатива жертв войны о создании рейтинга государств по уровню проявлений неофашизма и ксенофобии, этнической, языковой и религиозной нетерпимости.Участники форума возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Трагедия народов» на Поклонной горе. Предусмотрена культурная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда.По итогам форума состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены принятые решения и итоговая резолюция. После перевода на иностранные языки резолюция будет направлена в посольства зарубежных государств и ООН.