Кира Степанова завершает тренировочный сбор перед Олимпийскими играми

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В составе команды сборной России спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Кира Степанова.Для гребцов соревнования в олимпийском Токио начнутся 2 августа. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ собирается вылететь в страну восходящего солнца 30 июля.Кира Степанова выступит в трех дисциплинах (квалификационные заезды):2 августа – в байдарке-двойке, 500 м;4 августа – в байдарке-одиночке, 500 м;6 августа – в байдарке-четверке, 500 м.