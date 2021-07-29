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Кира Степанова завершает тренировочный сбор перед Олимпийскими играми

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На базе "Олимпийская" в поселке Лозовом проходит заключительный тренировочный сбор российских гребцов перед стартами на Олимпийских играх.

В составе команды сборной России спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Кира Степанова.

Для гребцов соревнования в олимпийском Токио начнутся 2 августа. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ собирается вылететь в страну восходящего солнца 30 июля.

Кира Степанова выступит в трех дисциплинах (квалификационные заезды):

2 августа – в байдарке-двойке, 500 м;

4 августа – в байдарке-одиночке, 500 м;

6 августа – в байдарке-четверке, 500 м.