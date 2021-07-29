Кира Степанова завершает тренировочный сбор перед Олимпийскими играми
На базе "Олимпийская" в поселке Лозовом проходит заключительный тренировочный сбор российских гребцов перед стартами на Олимпийских играх.
В составе команды сборной России спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Кира Степанова.
Для гребцов соревнования в олимпийском Токио начнутся 2 августа. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ собирается вылететь в страну восходящего солнца 30 июля.
Кира Степанова выступит в трех дисциплинах (квалификационные заезды):
2 августа – в байдарке-двойке, 500 м;
4 августа – в байдарке-одиночке, 500 м;
6 августа – в байдарке-четверке, 500 м.