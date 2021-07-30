HH.ru: Только 13% работников Саратовской области готовы получать зарплату в цифровых рублях

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Основная часть работающих респондентов – 78% – получает всю зарплату на карту, еще 8% получают зарплату наличными, 14% – частично на карту, частично наличными. Доля тех, кто всю зарплату получает наличными деньгами, выше всего среди представителей сферы «Наука, образование» (20%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%).Среди тех, кто получает зарплату полностью или частично в безналичном формате, большая часть (89%) пользуется зарплатной картой, выпущенной в одном из 12 банков, которые участвуют в пилотном проекте ЦБ РФ по внедрению цифрового рубля («Сбер», ВТБ, «Ак Барс Банк», «Альфа-банк», банк «ДОМ.РФ», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «СКБ-банк», банк «Союз» и «ТКБ банк»). Однако лишь 12% респондентов знают об участии их «зарплатного» банка в вышеупомянутом проекте.Опрос показал, что лишь 13% готовы получать зарплату цифровыми рублями (8% - полностью, 5% - половину суммы или меньше). 47% респондентов затруднилась ответить, а 40% категорически не рассматривают такой вариант расчетов с работодателем.