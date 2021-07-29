Под Балаково в огне погибла пожилая пара и трое их внуков
Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту пожара в селе Наумовка Балаковского района.
По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 июля 2021 года в селе Наумовска Балаковского района произошло возгорание частного домовладения. Пожарными обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей.
Следователями СК проводится осмотр места происшествия.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.