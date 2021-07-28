28 июля 2021 СРЕДА
Новости
17:36 | 28 июля
Систему воздушных сигналов для вертолётов продемонстрировал КРЭТ на МАКС-2021
16:49 | 28 июля
Эксперт: организаторы выборов готовы обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса
16:09 | 28 июля
В Саратовской области собран второй миллион тонн зерна нового урожая
15:19 | 28 июля
В Саратовской области за два года капитально отремонтированы и построены десять объектов по нацпроекту "Культура"
14:18 | 28 июля
Работы юных художников на премию «Экология-дело каждого» оценит Никас Сафронов
13:23 | 28 июля
Онлайн-проекты в сфере культуры представят на едином ресурсе «Культура онлайн»
12:30 | 28 июля
HH: из-за переработок саратовцы жалуются на боли в спине и ухудшение зрения
11:33 | 28 июля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится со 2 августа
10:50 | 28 июля
В Саратове пройдет конкурс «Улицы героев Саратовской области. Подвиг. Память»
09:52 | 28 июля
В рамках нацпроекта культура в Областной научной библиотеки продолжаются культурно-просветительские мероприятия по направлению "Творческие люди"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Систему воздушных сигналов для вертолётов продемонстрировал КРЭТ на МАКС-2021

Новости


Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех разработал перспективную систему воздушных сигналов для вертолётов (СВС-Л).

Уникальность разработки обеспечивают датчики восприятия воздушного потока, установленные на вращающейся лопасти несущего винта вертолёта. Новый аэрометрический метод обеспечивает высокоточное и всенаправленное измерение скорости вертолёта. Первыми с работой СВС-Л смогли познакомиться участники МАКС-2021. Для наглядной демонстрации преимуществ разработки Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в АО «КРЭТ») установлен демонстрационный стенд с макетом вертолёта и имитатором изменяющегося воздушного потока.

Система воздушных сигналов собирает информацию обо всех высотно-скоростных параметрах полёта, передаёт сведения экипажу воздушного судна, а также обеспечивает необходимой информацией комплекс бортового оборудования вертолёта. Традиционные разработки, которые используются для самолётов, не учитывают специфику аэродинамики и динамики полёта вертолёта, – несущая система винтокрылого воздушного судна вызывает значительное возмущение аэродинамического поля скоростей вблизи фюзеляжа, таким образом, датчики измеряют искажённые параметры, что приводит к существенным погрешностям.

«Новая разработка максимально учитывает специфику аэродинамики и динамики полёта вертолёта, в том числе беспилотного и, благодаря этому, обеспечивает самое точное измерение всех высотно-скоростных параметров. По точности СВС-Л превосходят традиционные системы воздушных сигналов более чем в два раза. Например, погрешность измерений приборной скорости вертолёта составляет не более 0,75%, абсолютной барометрической высоты – не более 0,17%, – подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. – Наличие достоверной информации об измеряемых параметрах позволяет наиболее полно использовать лётно-технические возможности вертолётов, повысить качество управления и безопасность полёта на всех режимах, включая предельные, обеспечить возможность посадки на ограниченные и подвижные площадки в условиях плохой видимости, предотвратить такие нештатные ситуации как «явление подхвата», попадание в режим «вихревого кольца», выход на границу максимально допустимой приборной скорости и опасное сближение с землёй».
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код