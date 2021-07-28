Систему воздушных сигналов для вертолётов продемонстрировал КРЭТ на МАКС-2021

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Уникальность разработки обеспечивают датчики восприятия воздушного потока, установленные на вращающейся лопасти несущего винта вертолёта. Новый аэрометрический метод обеспечивает высокоточное и всенаправленное измерение скорости вертолёта. Первыми с работой СВС-Л смогли познакомиться участники МАКС-2021. Для наглядной демонстрации преимуществ разработки Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в АО «КРЭТ») установлен демонстрационный стенд с макетом вертолёта и имитатором изменяющегося воздушного потока.Система воздушных сигналов собирает информацию обо всех высотно-скоростных параметрах полёта, передаёт сведения экипажу воздушного судна, а также обеспечивает необходимой информацией комплекс бортового оборудования вертолёта. Традиционные разработки, которые используются для самолётов, не учитывают специфику аэродинамики и динамики полёта вертолёта, – несущая система винтокрылого воздушного судна вызывает значительное возмущение аэродинамического поля скоростей вблизи фюзеляжа, таким образом, датчики измеряют искажённые параметры, что приводит к существенным погрешностям.«Новая разработка максимально учитывает специфику аэродинамики и динамики полёта вертолёта, в том числе беспилотного и, благодаря этому, обеспечивает самое точное измерение всех высотно-скоростных параметров. По точности СВС-Л превосходят традиционные системы воздушных сигналов более чем в два раза. Например, погрешность измерений приборной скорости вертолёта составляет не более 0,75%, абсолютной барометрической высоты – не более 0,17%, – подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ», куратор Новгородского и Марийского отделений Союзмаш России Николай Колесов. – Наличие достоверной информации об измеряемых параметрах позволяет наиболее полно использовать лётно-технические возможности вертолётов, повысить качество управления и безопасность полёта на всех режимах, включая предельные, обеспечить возможность посадки на ограниченные и подвижные площадки в условиях плохой видимости, предотвратить такие нештатные ситуации как «явление подхвата», попадание в режим «вихревого кольца», выход на границу максимально допустимой приборной скорости и опасное сближение с землёй».