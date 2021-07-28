28 июля 2021 СРЕДА
Новости
17:36 | 28 июля
Систему воздушных сигналов для вертолётов продемонстрировал КРЭТ на МАКС-2021
16:49 | 28 июля
Эксперт: организаторы выборов готовы обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса
16:09 | 28 июля
В Саратовской области собран второй миллион тонн зерна нового урожая
15:19 | 28 июля
В Саратовской области за два года капитально отремонтированы и построены десять объектов по нацпроекту "Культура"
14:18 | 28 июля
Работы юных художников на премию «Экология-дело каждого» оценит Никас Сафронов
13:23 | 28 июля
Онлайн-проекты в сфере культуры представят на едином ресурсе «Культура онлайн»
12:30 | 28 июля
HH: из-за переработок саратовцы жалуются на боли в спине и ухудшение зрения
11:33 | 28 июля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится со 2 августа
10:50 | 28 июля
В Саратове пройдет конкурс «Улицы героев Саратовской области. Подвиг. Память»
09:52 | 28 июля
В рамках нацпроекта культура в Областной научной библиотеки продолжаются культурно-просветительские мероприятия по направлению "Творческие люди"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В Саратовской области собран второй миллион тонн зерна нового урожая

Новости


Саратовская область находится в лидерах Приволжья по сбору зерна.

- В Саратовской области собран второй миллион тонн зерна нового урожая! Наш регион продолжает держать лидерство в Приволжье, - отметил губернатор Валерий Радаев. -

Текущий год для аграриев непростой: и проливные дожди, и аномально высокие температуры. Но грамотный подход, многолетний опыт дают отличный результат.

Уважаемые труженики сельского хозяйства! Спасибо за отдачу, максимальную ответственность, за понимание поставленных задач!
Желаю успешного завершения жатвы, крепкого здоровья и благополучия!

На текущий день средняя урожайность - 17,2 ц/га, наибольший валовой сбор зерна в районах: Пугачевский - 132,0 тыс. тонн, Калининский - 129,2 тыс. тонн, Ершовский - 122,8 тыс. тонн, Балашовский - 116,5 тыс. тонн, Энгельсский - 100,8 тыс. тонн, Екатериновский - 100,3 тыс. тонн.
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