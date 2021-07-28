В Саратовской области собран второй миллион тонн зерна нового урожая
Саратовская область находится в лидерах Приволжья по сбору зерна.
- В Саратовской области собран второй миллион тонн зерна нового урожая! Наш регион продолжает держать лидерство в Приволжье, - отметил губернатор Валерий Радаев. -
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Текущий год для аграриев непростой: и проливные дожди, и аномально высокие температуры. Но грамотный подход, многолетний опыт дают отличный результат.
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Уважаемые труженики сельского хозяйства! Спасибо за отдачу, максимальную ответственность, за понимание поставленных задач!
Желаю успешного завершения жатвы, крепкого здоровья и благополучия!
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На текущий день средняя урожайность - 17,2 ц/га, наибольший валовой сбор зерна в районах: Пугачевский - 132,0 тыс. тонн, Калининский - 129,2 тыс. тонн, Ершовский - 122,8 тыс. тонн, Балашовский - 116,5 тыс. тонн, Энгельсский - 100,8 тыс. тонн, Екатериновский - 100,3 тыс. тонн.