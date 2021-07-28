28 июля 2021 СРЕДА
Новости
17:36 | 28 июля
Систему воздушных сигналов для вертолётов продемонстрировал КРЭТ на МАКС-2021
16:49 | 28 июля
Эксперт: организаторы выборов готовы обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса
16:09 | 28 июля
В Саратовской области собран второй миллион тонн зерна нового урожая
15:19 | 28 июля
В Саратовской области за два года капитально отремонтированы и построены десять объектов по нацпроекту "Культура"
14:18 | 28 июля
Работы юных художников на премию «Экология-дело каждого» оценит Никас Сафронов
13:23 | 28 июля
Онлайн-проекты в сфере культуры представят на едином ресурсе «Культура онлайн»
12:30 | 28 июля
HH: из-за переработок саратовцы жалуются на боли в спине и ухудшение зрения
11:33 | 28 июля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится со 2 августа
10:50 | 28 июля
В Саратове пройдет конкурс «Улицы героев Саратовской области. Подвиг. Память»
09:52 | 28 июля
В рамках нацпроекта культура в Областной научной библиотеки продолжаются культурно-просветительские мероприятия по направлению "Творческие люди"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области за два года капитально отремонтированы и построены десять объектов по нацпроекту "Культура"

Новости


С 2019 года в Саратовской области активно реализуются мероприятия федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», в рамках которого проводится капитальный ремонт сельских клубов.

- За 2 года на общую сумму 135 млн рублей отремонтированы 8 объектов в Балаковском, Балашовском, Вольском, Дергачевском, Ивантеевском, Калининском, Романовском районах, - рассказал заместитель министра культуры области Владимир Баркетов . - В Краснокутском районе произведена полная реконструкция Дома культуры, в Ершовском районе построено новое здания ДК. В 2021 году в рамках нацпроекта будут капитально отремонтированы 4 сельских Дома культуры на сумму 30,5 млн рублей.

В 2019 году в рамках национального проекта были приобретены 4 передвижных многофункциональных культурных центра для Александрово-Гайского, Ивантеевского, Питерского и Турковского районов.

Благодаря участию в нацпроекте в 7 культурно-досуговых учреждениях открылись виртуальные концертные залы.

- С 2015 года в рамках конкурса Фонда кино в клубных учреждениях области открыто 18 модернизированных кинозалов. – отметила директор Саратовского областного киновидеоцентра Ирина Бережная. - Это значительно расширило возможности клубных учреждений в обслуживании пользователей, превратило их в культурные центры своих территорий, что, несомненно, способствует привлечению новой аудитории, в первую очередь, детей и молодежи.

С 2017 года в рамках федерального проекта «Культура малой родины» проводится конкурсный отбор заявок от муниципальных районов области на проведение текущего ремонта и приобретение оборудования для сельских домов культуры.

За 4 года отремонтировано и оснащено современным оборудованием 75 Домов культуры на общую сумму 192 млн рублей, что составляет 10% от общей потребности в проведении ремонтных работ. В 2021 году еще 15 Домов культуры укрепят свою материальную базу.

- Весь процесс участия в проектах от формирования и подачи заявок, проведения работ, своевременного освоения бюджетных средств до торжественного открытия объектов контролируется общественными советами, депутатским корпусом, представителями Общероссийского народного фронта, специалистами министерства культуры, - подчеркнул Владимир Баркетов.