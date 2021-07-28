В Саратовской области за два года капитально отремонтированы и построены десять объектов по нацпроекту "Культура"

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- За 2 года на общую сумму 135 млн рублей отремонтированы 8 объектов в Балаковском, Балашовском, Вольском, Дергачевском, Ивантеевском, Калининском, Романовском районах, - рассказал заместитель министра культуры области Владимир Баркетов . - В Краснокутском районе произведена полная реконструкция Дома культуры, в Ершовском районе построено новое здания ДК. В 2021 году в рамках нацпроекта будут капитально отремонтированы 4 сельских Дома культуры на сумму 30,5 млн рублей.В 2019 году в рамках национального проекта были приобретены 4 передвижных многофункциональных культурных центра для Александрово-Гайского, Ивантеевского, Питерского и Турковского районов.Благодаря участию в нацпроекте в 7 культурно-досуговых учреждениях открылись виртуальные концертные залы.- С 2015 года в рамках конкурса Фонда кино в клубных учреждениях области открыто 18 модернизированных кинозалов. – отметила директор Саратовского областного киновидеоцентра Ирина Бережная. - Это значительно расширило возможности клубных учреждений в обслуживании пользователей, превратило их в культурные центры своих территорий, что, несомненно, способствует привлечению новой аудитории, в первую очередь, детей и молодежи.С 2017 года в рамках федерального проекта «Культура малой родины» проводится конкурсный отбор заявок от муниципальных районов области на проведение текущего ремонта и приобретение оборудования для сельских домов культуры.За 4 года отремонтировано и оснащено современным оборудованием 75 Домов культуры на общую сумму 192 млн рублей, что составляет 10% от общей потребности в проведении ремонтных работ. В 2021 году еще 15 Домов культуры укрепят свою материальную базу.- Весь процесс участия в проектах от формирования и подачи заявок, проведения работ, своевременного освоения бюджетных средств до торжественного открытия объектов контролируется общественными советами, депутатским корпусом, представителями Общероссийского народного фронта, специалистами министерства культуры, - подчеркнул Владимир Баркетов.