Работы юных художников на премию «Экология-дело каждого» оценит Никас Сафронов

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Художник оценит труды детей в номинации «Эко-рисунок» младшей группы до 10 лет. Надо отметить, что сейчас на проект поступает большое количество рисунков. Саратовская область в этом направлении активна и занимает пятое место среди всех регионов-участников.«Вы знаете, экология - дело каждого. Мы в детстве ходили собирали макулатуру, металлолом, мусор в лесах, делали все, чтобы природа была более очищенная, и участвовали в совершенно разных проектах - неважно двоечники, отличники - в этом была государственная программа. Я думаю, что нужно с детства прививать любовь к природе, и это дает возможность надеяться на будущее. Я, конечно, буду в составе жюри», - сказал Никас Сафронов.Он заверил, что его друзья, известные люди, тоже захотят принять участие в поддержке проекта.Для участия в премии необходимо до 1 октября 2021 года подать заявку на официальном сайте: www.экологияделокаждого.рфТоржественное награждение победителей и лауреатов пройдет в Vegas City Hall в Москве 24 ноября.