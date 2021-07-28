Онлайн-проекты в сфере культуры представят на едином ресурсе «Культура онлайн»

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На старте портал представляет свыше 230 цифровых культурных проектов: мобильные приложения, онлайн-спектакли, виртуальные выставки, трансляции концертов, подкасты, блоги о культуре и многое другое. Большинство инициатив презентуют лично их авторы — в коротких интервью рассказывают о создании проектов в условиях пандемии, делятся практическим опытом на своих примерах и дают коллегам полезные советы.Предпосылкой к созданию специализированного интернет-ресурса послужило вручение в 2020 году лучшим творческим онлайн-проектам премии «Культура онлайн», впервые организованной Санкт-Петербургским международным культурным форумом. На соискание премии российскими культурными организациями были выдвинуты цифровые проекты, активно создававшиеся в период наиболее строгих антикоронавирусных ограничений, изменивших традиционный формат работы учреждений культуры.Количество ярких, насыщенных по содержанию и оригинальных цифровых проектов, поданных на премию, привело организаторов к идее собрать их все на одной площадке и продвигать среди всех, кому интересна культура, а также постоянно пополнять коллекцию, находя и выявляя новые инициативы в интернете.Главная цель проекта — показывать и делать доступными широкой заинтересованной аудитории новейшие культурные инициативы в онлайн-среде, тем самым способствуя цифровизации культуры и развитию креативных индустрий как нового перспективного направления в экономике.Одним из первых идею создания просветительского цифрового проекта поддержал дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет, чей совместный проект с Российским фондом культуры и Русским концертным агентством «Исполнение песни «День Победы» сводным коллективом из 1000 молодых музыкантов» в 2020 году получил специальный приз жюри премии «Культура онлайн».«Непростая ситуация, которая сложилась в прошлом году во всем мире в связи с пандемией, подтолкнула всех нас к поиску неординарных решений. Замечательно, что Санкт-Петербургский международный культурный форум, с которым я с большим удовольствием сотрудничаю на протяжении уже нескольких лет, выступил с инициативой проведения специальной премии «Культура онлайн». Мы все искали различные пути, как не потерять связь между музыкантами в условиях ограничений, как не потерять связь с публикой, которая не имела возможностей пойти в концертные залы и театры. Это открыло дорогу новым креативным цифровым проектам, которые с большим увлечением создавали как известные, так и совсем молодые деятели культуры. И портал «Культура онлайн», который Российский фонд культуры создал в сотрудничестве с Культурным форумом, собрал все эти достижения на одной площадке. Причем не только лауреатов премии, но и огромное количество других, не менее интересных проектов. Это важный шаг — собрать, показать лучшие примеры, дать вдохновение создателям новых проектов.Для меня мой проект с исполнением песни «День Победы» был очень лично важен и дорог эмоционально. А то, что нам удалось собрать почти 1000 исполнителей из разных городов нашей страны, которые откликнулись на нашу инициативу, что огромное количество технических специалистов помогли нам этот проект воплотить в жизнь, это просто настоящее, очень ценное событие для всех нас. И для тех, кто участвовал в подготовке и непосредственно исполнении песни 9 мая, и для всех тех, кто потом смог это посмотреть в интернете. А по нашим оценкам, только непосредственно 9 мая песню «День Победы» посмотрело более 1,5 миллионов человек.Наше время прямо подталкивает нас к поиску новых, нетривиальных решений. И мне всегда интересно придумать, как можно интересно, по-новому задействовать возможности, которые предоставляет нам цифровое пространство. И замечательно, что мы находим в этом союзников — наших друзей, многолетних партнеров, которые относятся к этому с таким же вниманием и интересом, как мы сами», — рассказал маэстро Башмет.В числе уже представленных на сайте «Культура онлайн» — онлайн-проекты ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русского музея, Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, коллектива musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, информационного агентства ТАСС, медиагруппы «Россия сегодня», мультимедийного сервиса Okko и множества других культурных учреждений, СМИ и IT-компаний.Создание специализированного портала также поддержал Владимир Гусев, генеральный директор Русского музея, представившего на сайте «Культура онлайн» сразу несколько своих наиболее масштабных онлайн-проектов.«Русский музей поддерживает проект «Культура онлайн», который собирает лучшие цифровые проекты в сфере культуры. В их числе и проекты Русского музея — это онлайн-курс по современному русскому искусству, AR-приложение «Последний день Помпеи», экскурсия по Русскому музею, созданная совместно с проектом Stay Home with Russian Seasons, и многое другое. Каждый онлайн-просмотр позволяет пользователям открыть для себя новую информацию о комплексе музея, коллекция которого отражает тысячелетнюю историю России и русского искусства. За 2020 год размер онлайн-аудитории Русского музея вырос до 20 миллионов человек, официальный сайт музея посетили более 4 миллионов человек. Для трансляций на сайте и в социальных сетях музея разработаны циклы онлайн-программ, набирающих десятки, а порой и сотни тысяч уникальных просмотров. Только за период вынужденного закрытия музея количество просмотров наших проектов, размещенных на страницах социальных сетей музея, составило 46 600 000», — отметил Владимир Гусев.Основатель Фонда поддержки и развития музыкального искусства, народный артист России Игорь Бутман высоко оценил инициативу Российского фонда культуры в сотрудничестве с Санкт-Петербургским международным культурным форумом. Как отметил музыкант, многообразие представленных на сайте проектов не только откроет аудитории достойные культурные инициативы, но и вдохновит ее на создание собственных ярких проектов. Свой проект — музыкальный конкурс #stayhomejazzchallenge — Фонд Игоря Бутмана также представил на сайте «Культура онлайн».«Российский фонд культуры поставил сложную, амбициозную задачу — собрать на одной площадке все онлайн-проекты в культурной сфере. Очень важно сделать лучшие практики доступными для постоянного просмотра, обучать, делиться опытом и советами, которые помогут появиться множеству новых проектов в интернете и тем самым сделать культуру доступнее.Наш конкурс #stayhomejazzchallenge, который повлек за собой создание концерта #JAZZDAYATHOME, — один из ярких примеров того, как важно объединяться и совместно создавать качественный и интересный контент, который продвигает джазовое искусство в цифровом пространстве, надеемся, этот опыт вдохновит и других музыкантов работать над созданием подобных проектов», — поделился Игорь Бутман.В дальнейшем база проектов, представленных на сайте «Культура онлайн» будет регулярно пополняться: рассказать об интересном онлайн-проекте в сфере культуры может любой желающий, заполнив короткую форму на сайте.О проекте«Культура онлайн» — просветительский цифровой проект Российского фонда культуры в сотрудничестве с Санкт-Петербургским международным культурным форумом о культурных инициативах в интернете.Портал «Культура онлайн» знакомит аудиторию с инновационными культурными интернет-проектами, удобно собирая их на едином ресурсе. Основная цель проекта — показывать и делать доступными широкой заинтересованной аудитории новейшие культурные инициативы в онлайн-среде, тем самым способствуя развитию процесса цифровизации культуры посредством стимулирования творческих процессов, а также развитию креативных индустрий как нового перспективного направления в экономике. Каждый год проекты могут номинироваться на премию «Культура онлайн», которая проходит в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.