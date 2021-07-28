28 июля 2021 СРЕДА
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10:50 | 28 июля
В Саратове пройдет конкурс «Улицы героев Саратовской области. Подвиг. Память»
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В Саратове пройдет конкурс «Улицы героев Саратовской области. Подвиг. Память»

Новости


Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация героев» запустила конкурс «Улицы героев Саратовской области. Подвиг. Память».

Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик или видеопрезентацию о Героях Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, чьими именами названы улицы Саратовской области. Работу необходимо отправить на адрес электронной почты: konkursgeroysaratova@mail.ru.