В Саратове пройдет конкурс «Улицы героев Саратовской области. Подвиг. Память»
Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация героев» запустила конкурс «Улицы героев Саратовской области. Подвиг. Память».
Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик или видеопрезентацию о Героях Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, чьими именами названы улицы Саратовской области. Работу необходимо отправить на адрес электронной почты: konkursgeroysaratova@mail.ru.