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В рамках нацпроекта культура в Областной научной библиотеки продолжаются культурно-просветительские мероприятия по направлению "Творческие люди"
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В рамках нацпроекта культура в Областной научной библиотеки продолжаются культурно-просветительские мероприятия по направлению "Творческие люди"

Новости / Культура


В рамках нацпроекта культура в Областной научной библиотеки продолжаются культурно-просветительские мероприятия по направлению "Творческие люди".

В 2021 году исполняется 80 лет со дня публикации поэмы Александра Трифоновича Твардовского «Василий Тёркин». В рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» отдел культурных проектов и коммуникаций ГУК «Областная универсальная научная библиотека» подготовила литературный онлайн-вечер «Книга юбиляр – “Василий Тёркин”».

Поэма «Василий Тёркин» – «книга о бойце без начала и конца», по сути, является бессмертным посвящением светлой памяти героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны солдат. Таким же посвящением является и представленный литературный вечер, повествующий о жизни и творчестве А. Твардовского, об истории создания самой поэмы, и о том времени, которое рождало таких народных героев .Литературный вечер «Книга юбиляр – “Василий Тёркин”» доступен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», а также на YouTube-канале Областной универсальной научной библиотеки.

И.о. министра культуры Татьяна Астафьева:

- Библиотеки Саратовской области играют значительную роль в реализации мероприятий нацпроекта "Культура" Это .неотъемлемая часть культурной, информационной, образовательной структуры региона. По охвату участников нацпроекта это один из самых больших секторов работы. . Население области обслуживают 920 библиотек: 3 областные, 916 муниципальных библиотек и библиотека города Шиханы, входящая в состав культурно-досугового учреждения. Из них 746 - в сельской местности. Внестационарное обслуживание осуществляют 770 пунктов выдачи литературы, 3 КИБО (Комплекс информационно-библиотечного обслуживания) в областных библиотеках.Библиотеками области в за первое полугодие 2021 года обслужено около 500 тыс. пользователей. Доля населения, пользующегося услугами библиотек, составляет 36,1%. Книговыдача составила 7,5 млн экз. документов, число посещений библиотек – 2.6 млн. Фонд библиотек области на 01.06.2021 - порядка 14 млн экземпляров. В 2020 году библиотеками области проведено более 81 тысяч культурно-просветительских мероприятий, из них более 44 тысяч (55% от общего количества) – в удаленном режиме. В текущем году работа будет продолжена так же насыщенно и интенсивно.