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Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится со 2 августа

Новости
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится со 2 августа

Со 2 августа в Саратовской области частично изменится расписание ежедневных пригородных поездов, следующих по маршрутам Карамыш – Тарханы, Саратов-1 – Тарханы и Аткарск – Лысые Горы.

Поезд № 6325 Карамыш – Тарханы будет отправляться со ст. Карамыш в 16:07 (на 27 минут раньше) и прибывать на конечную ст. Тарханы в 20:16 (на 44 минуты раньше).

Поезд № 6009 Саратов-1 – Тарханы будет отправляться со ст. Саратов-1 в 19:59 (без изменений) и прибывать на конечную ст. Тарханы в 20:52 (на 17 минут раньше).

Поезд № 6552 Аткарск – Лысые Горы будет отправляться со ст. Аткарск в 20:05 (на 10 минут позже) и прибывать на конечную ст. Лысые Горы в 21:30 (на 10 минут позже).

Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.

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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.