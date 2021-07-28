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Туристическая поездка на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоится 31 июля

Новости


В субботу, 31 июля, состоится очередная туристическая поездка на пригородном поезде по маршруту Саратов – Волгоград. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный электропоезд с биотуалетами, а также системами кондиционирования и ионизации воздуха.

Время в пути составит 5 часа 15 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено около шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится в 7:00 (время местное) и прибудет в Волгоград в 11:15 (время московское). В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 17:00 (время московское) и вернутся на саратовский вокзал в 23:15 (время местное).

Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1650 рублей.

Стоимость пакетного тура для взрослых пассажиров составляет 2950 рублей. В эту сумму входят проезд, питание и экскурсионная программа.

Участники тура смогут пройтись по Аллее Героев, осмотреть мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а также посетить экспозицию Музея Панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).

Билеты на проезд и экскурсионные пакеты можно приобрести (после предварительного бронирования) в пригородной кассе на станции Саратов-1 с 6:00 до 20:00. Забронировать билеты можно с 8:00 до 17:00 в будние дни по телефону: 8-927-138-00-44. Количество мест ограничено.

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Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.