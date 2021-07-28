Спикер областного парламента Александр Романов совершил рабочую поездку в Балтай

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Основной целью визита стало посещение школы № 1. В здании проводится капитальный ремонт крыши, полная замена окон. Изменится и пришкольная территория: на ней будет новая площадка и обновленный асфальт.Ремонт здания планируется завершить в середине августа. Спикер областной Думы обратил внимание руководства района и школы на необходимость соблюдения сроков сдачи объекта и контроля за качеством выполнения работ.Александр Романов встретился с жителями села. Участниками встречи стали также первый заместитель главы администрации Балтайского муниципального района Владимир Коробочкин, представители районных учреждений – центра занятости, Пенсионного фонда, центра социального обслуживания населения.Во время общения одна из жительниц улицы Школьная выразила обеспокоенность по поводу новой спортивной площадки. По словам женщины, ее уже начали ломать. Было принято решение установить на площадке камеры видеонаблюдения. Также сельчане обратили внимание на необходимости расширения программы летней занятости детей и организации сезонной площадки при школе. Александр Романов поддержал эту идею:«В Саратове этот вопрос стоит еще острее. Родители на работе, а детей часто просто не с кем оставить. Саратовские школы берут ребят на летнюю площадку, хоть на одну смену, хоть на две. Меня удивляет отношение в Балтайском районе к этому вопросу! Проблему жители озвучили, значит надо ее решать. Мы говорим о детях, которые сегодня без присмотра. Давайте устроим их на площадку в школу. Никакой сложности в этом нет».Представители администрации пообещали организовать такую работу в тестовом режиме, чтобы убедиться в востребованности данной услуги.Еще одним острым вопросом стала тема водоснабжения. Жители рассказали, что ряд улиц Балтая на целый день остается без воды. По словам представителей администрации района, проблему должна решить установка новой водонапорной башни. В настоящее время она уже изготовлена. Местные власти не смогли назвать конкретных чисел, но обещали, что работа по установке башни будет завершена в течение двух-трех недель. Спикер регпарламента взял вопрос на контроль.Кроме того, на встрече обсудили темы трудоустройства подростков на время каникул, обучения профессиям водителя и механизатора на базе школ и проблему бродячих собак.Также Александр Романов рассказал о трехлетнем плане развития Балтайского района, благодаря которому стал возможен системный подход к решению проблем жителей, ведь бюджет тоже планируется на 3 года. В план заносятся вопросы, которые можно решить с помощью местного, регионального бюджетов, а также федеральных программ и дотаций.В завершение встречи Председатель регпарламента еще раз напомнил собравшимся о необходимости вакцинации от коронавируса и рассказал о собственном опыте в этом вопросе.