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ТОП-3 расходов IT-бюджета малого бизнеса определил Р7-Офис

Новости
ТОП-3 расходов IT-бюджета малого бизнеса определил Р7-Офис

Наиболее популярные статьи расходов IT-бюджета среди компаний малого бизнеса в России определил Р7-Офис.

Компания провела опрос предпринимателей о затратах на IT, в котором приняли участие представители 350 предприятий. Более 500 тысяч рублей в год составляют траты на IT 10% бизнесменов. Сумму от 300 до 500 тысяч рублей направляют в эту область большинство предпринимателей – 38%, и еще 26% считают оптимальной сумму в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей.

Больше всего средств малый бизнес тратит на безопасность – в среднем 197 тысяч рублей ежегодно. Это самые крупные IT-расходы среди тех, кто принял участие в опросе. В ТОП-3 популярных статей расходов попали безопасность (93%), IP-телефония (92%) и банковские системы (89%). На облачные хранилища, настройку программ и разовое обслуживание, CRM и управление проектами предприниматели выделяют бюджеты более 100 тысяч рублей – 168 000, 117 000 и 116 350 соответственно.

Не более 60 тысяч рублей в год предприниматели тратят на офисные редакторы и почтовые сервисы. Это объясняется просто: многие предприниматели предпочитают использовать бесплатные браузерные решения с небольшим функционалом.

Участниками опроса Р7-Офис стали представители компаний малого бизнеса, включенных в реестр МСП.