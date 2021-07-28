КРЭТ и Новикомбанк обеспечат развитие «зеленых» проектов высокотехнологичных предприятий

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Сотрудничество ориентировано на поддержку разработок, позитивно влияющих на окружающую среду, способствует масштабированию существующих производств, расширению производственной линейки.«Концерн уделяет существенное внимание развитию «зеленых» проектов, разработке и выпуску продукции, ориентированной на улучшение экологической обстановки. Один из ярких примеров здесь – производство электрозарядных станций. Концерн является единственным в России серийным производителем ЭЗС. Сегодня мы принимаем активное участие в развитии электротраснпорта ряда регионов, обеспечиваем создание электрозарядной инфраструктуры, что, безусловно, напрямую влияет на улучшение экологической обстановки», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.Новикомбанк обеспечит комплексное обслуживание предприятий концерна «КРЭТ» по всему спектру банковских услуг, среди которых кредитование, гарантийная поддержка, размещение средств, зарплатное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание.«Современная промышленность развивается с учетом принципов экологической ответственности. При поддержке Новикомбанка предприятия запускают новые чистые производства, которые не наносят вред окружающей среде. Банк также активно финансирует предприятия Ростеха, которые работают в рамках нацпроекта «Экология», участвует в создании новой инфраструктуры по обращению с отходами. Результатом активных действий в данном направлении стало вхождение банка в топ-100 российских компаний рейтинга ESG», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится в России с 1993 года. Авиасалон проходит под патронажем Президента РФ с его личным участием, а также с участием лидеров стран-партнеров России. Организаторами авиасалона выступают Госкорпорация Ростех и Министерство промышленности и торговли РФ. Устроитель МАКС-2021 – компания «Авиасалон».