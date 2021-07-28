28 июля 2021 СРЕДА
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17:00 | 27 июля
Туристическая поездка на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоится 31 июля
16:11 | 27 июля
Спикер областного парламента Александр Романов совершил рабочую поездку в Балтай
15:26 | 27 июля
В Саратовской области постепенно открывается летне-осенняя охоты по перу
14:37 | 27 июля
HH.ru: Средняя предлагаемая заработная плата в Саратовской области с начала лета составила 37,9 тысяч рублей
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ТОП-3 расходов IT-бюджета малого бизнеса определил Р7-Офис
13:24 | 27 июля
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12:35 | 27 июля
В Саратове продолжается работа по легализации трудовых отношений
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В Саратовской области постепенно открывается летне-осенняя охоты по перу

Новости


С 25 июля открылась охота на болотно-луговую дичь для владельцев собак охотничьих пород - островных и континентальных легавых, ретриверов, спаниелей, имеющих справку или свидетельство о происхождении. К болотно-луговой дичи можно отнести бекаса и чибиса.

Далее для владельцев подружейных собак с 5 августа по 1 января откроется охота на боровую (вальдшнепа), полевую и степную дичь (серая куропатка, перепел, вяхирь).

На водоплавающую дичь (гусей, уток, лысух) для всех охотников долгожданный сезон охоты стартует с 28 августа по 30 ноября.

Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь охотничий билет, действующее разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, а так же в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях – путевку на добычу.