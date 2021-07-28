В Саратовской области постепенно открывается летне-осенняя охоты по перу
С 25 июля открылась охота на болотно-луговую дичь для владельцев собак охотничьих пород - островных и континентальных легавых, ретриверов, спаниелей, имеющих справку или свидетельство о происхождении. К болотно-луговой дичи можно отнести бекаса и чибиса.
Далее для владельцев подружейных собак с 5 августа по 1 января откроется охота на боровую (вальдшнепа), полевую и степную дичь (серая куропатка, перепел, вяхирь).
На водоплавающую дичь (гусей, уток, лысух) для всех охотников долгожданный сезон охоты стартует с 28 августа по 30 ноября.
Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь охотничий билет, действующее разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, а так же в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях – путевку на добычу.