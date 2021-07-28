В Саратовской области постепенно открывается летне-осенняя охоты по перу

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Далее для владельцев подружейных собак с 5 августа по 1 января откроется охота на боровую (вальдшнепа), полевую и степную дичь (серая куропатка, перепел, вяхирь).На водоплавающую дичь (гусей, уток, лысух) для всех охотников долгожданный сезон охоты стартует с 28 августа по 30 ноября.Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь охотничий билет, действующее разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, а так же в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях – путевку на добычу.