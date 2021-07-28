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HH.ru: Средняя предлагаемая заработная плата в Саратовской области с начала лета составила 37,9 тысяч рублей

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировала зарплаты, указанные в вакансиях и резюме, открытых в Саратовской области с начала лета 2021 года.

Средняя предлагаемая заработная плата в Саратовской области с начала лета составила 37,9 тысяч рублей. Для сравнения: по России в целом работодатели предлагают 48,9 тысяч рублей.

Среди соискателей наиболее высокими ожиданиями по зарплате отличились представители добывающей сферы – 47,5 тысяч рублей и строительной сферы – 45,2 тысяч рублей. Наиболее скромные ожидания – у начинающих специалистов (27,8 тыс.руб.), административного персонала (30,6 тыс.руб.) и у представителей индустрии красоты и фитнеса (33,4 тыс. руб.).

Самую высокую зарплату предлагают в сферах «Добыча сырья» (43,8 тысячи рублей), «Строительство, недвижимость» (50 тысяч рублей) и автомобильном бизнесе (43,6 тысячи рублей). Самое низкое предложение зафиксировано в индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) – 33,1 тысяча рублей, в индустрии красоты и фитнеса (31,3 тысячи рублей), а также в профобласти «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятий» (32,5 тысячи рублей).